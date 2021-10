Padarias reduzem o lucro para que consumidores não sintam a alta do café

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 16:09 horas

De acordo com empresários do setor, o momento é de “sobrevivência” e de manter a clientela

Barra Mansa – Embora o preço do café tenha subido 28% nas gôndolas dos supermercados, nos últimos meses, com previsão da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) de que esse reajuste chegue a 50%, até dezembro, empresários do ramo de padarias afirmam que estão fazendo o possível para não repassar esse aumento para os consumidores e, uma das saídas, têm sido reduzir as margens de lucro.

É o que afirma o empresário José Orlando de Sousa, vice-presidente do Sindicato de Panificação e Confeitaria do Sul Fluminense, que abrange 17 cidades da região. Dono de uma padaria localizada no bairro Ano Bom, ele ressalta que o café é um produto que lidera as vendas nesse segmento, juntamente com o tradicional pão com manteiga, e que o seu reajuste, assim como o de outros produtos, “tem tirado o sono” de quem trabalha nesse ramo.

– O maior problema é não conseguirmos repassar esses aumentos, uma vez que os consumidores já estão sentindo a diminuição do poder de compra. Acredito que ninguém tenha conseguido fazer isso nem com o café, nem com o pão, com as matéria primas ou qualquer outro custo como a energia, gás, água e combustível – observa o vice-presidente.

O empresário Flávio Lúcio Santos possui quatro padarias na área central de Barra Mansa e, em média, por mês, utiliza 300 quilos de café. Ele também vem sentindo no bolso a alta no preço do produto, no entanto, afirma que enquanto puder irá segurar sua margem de lucro para que o reajuste não chegue até o consumidor que, no dia a dia, não dispensa o tradicional cafezinho da padaria.

– Não adianta reajustar o preço e não vender. O momento é de sobrevivência, as pessoas estão com muitas dificuldades de consumo e acaba que nós temos que absorver esse alto custo do café, que é um dos carros-chefes de uma padaria, assim como o pão com manteiga. Creio que as padarias estão sentindo muito com esse aumento, mas para segurar os clientes a solução está sendo ficar com margem mais apertada – ressaltou Santos.

De olho no preço

A enfermeira Natália Oliveira, de 33 anos, tem o costume de tomar café na padaria com frequência, durante suas trocas de plantões. Apaixonada pela bebida, ela diz que só está mantendo essa rotina porque ainda não sentiu o reajuste pesar no bolso. “Tenho acompanhando o aumento do preço do café, no supermercado, mas na padaria aonde eu vou, ao menos quatro vezes na semana, o preço ainda está mantido. Não digo que vou parar de tomar café lá se aumentar, mas com certeza irei diminuir a frequência”, comenta a enfermeira.