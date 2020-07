Palestra virtual sobre a ‘História Geológica de Volta Redonda’ ganha visibilidade e poderá ser ampliada

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 15:03 horas

Encontro proposto pelo MEP (Movimento Ética na Política) reuniu profissionais de diversos segmentos da sociedade; ampliação foi uma sugestão do presidente e jornalista do DIÁRIO DO VALE, Aurélio Paiva

Volta Redonda– A palestra virtual sobre a “História Geológica de Volta Redonda: das rochas à curva do Rio Paraíba do Sul”, do geólogo e professor André Negrão, contou com a participação de 90 pessoas no sábado, dia 18, na plataforma: Google Meet – https://meet.google.com/agf-nkno-uhz.

O professor, que é voltaredonsense, ligado à USP foi convidado pelo MEP (Movimento Ética na Política) através do projeto ambiental socioeducacional do Movimento, coordenado pela também professora e geóloga Sílvia Real, que mediou o encontro.

Sílvia lembrou do aniversário de Volta Redonda e da importância do município sobre vários aspectos. Filha da cidade fez memória ao legado deixado pelos que aqui já viveram, inclusive os índios Púris e Coroados, conforme destacou a professora.

– Hoje agradeço a presença dos moradores, acadêmicos e ambientalistas, e em especial ao aceite do professor André. Nós vamos mergulhar nas nossas ‘raízes geológicas’, será o presente do MEP à cidade no alto dos seus 66 anos – comentou a geóloga ao dar a palavra ao palestrante.

O professor André Negrão apresentou o passado geológico de Volta Redonda e da região Sul Fluminense. O palestrante procurou sistematizar a história das rochas do município que variam de 1.8 bilhões de anos até os sedimentos recentes, atuais, dividido no tempo geológico de forma bastante espaçada.

– Na cidade existem rochas comuns como gnaisses e granitos (aquela da pia de cozinha), mas também há registro de pequenas linhas/dutos de rochas vulcânicas (diques). O fato que marca a cidade é a Bacia Sedimentar de Volta Redonda, um ‘buraco’ que recebeu sedimentos de antigos rios – os tataravós do Rio Paraíba do Sul. Essa bacia faz parte de um sistema de bacias ‘irmãs’ que vão de Curitiba até Macaé. Apesar de ser bem pequena, a bacia de Volta Redonda guarda uma particularidade que é o registro vulcânico durante a geração da bacia há cerca de 50 milhões de anos atrás, da rocha Ankaramito. Por fim, em um contexto mais recente existem sedimentos de até 10 mil anos, e também com mais de 20 mil anos, todos sedimentos fluviais (de rios) – explicou o professor, que é doutor em geologia.

Curva do rio que deu nome a Volta Redonda

O momento mais esperado da palestra foi a explicação da curva do rio que deu nome à cidade. O professor explicou que esta curva é uma imposição estrutural tectônica, não foi um movimento natural do rio. Essas estruturas marcam a região e se apresentam como linhas/falhas geológicas que controlam o relevo (mar de morros) e também o sistema de drenagem. Possivelmente a falha que afetou a curva do rio é bem recente no tempo geológico, não mais do que 20 mil anos.

André Negrão salientou: “Nada está isolado, precisamos entender que a configuração sinuosa do rio Paraíba foi fruto de milhares de anos de movimentações lentas, os processos geológicos são amplos e complexos”, disse.

Ampliação da palestra

A reação dos presentes após a apresentação foi de elogios e curiosidade. Surgiu a necessidade de retomar o tema e popularizá-lo mais amplamente junto à sociedade, conforme proposto pelo presidente do DIÁRIO DO VALE e jornalista, Aurélio Paiva. O jornalista, é um dos profissionais, que sempre traz à tona em seus textos a história de Volta Redonda sobre diversos aspectos, Aurélio Paiva em sua manifestação colocou toda a estrutura da empresa jornalistica à disposição para um próximo debate sobre o tema.

– Quero cumprimentar o professor pela brilhante exposição, e dizer que dá um orgulho danado de ver os nascidos na cidade apresentando nossa história, a partir de uma ciência tão importante, a Geologia. Quero propor ao MEP, aos professores André, Sílvia, Renato e Maria Naíse, que façamos uma através de uma plataforma mais abrangente um debate aberto à comunidade, é muito importante ligar à ciência à população. Coloco a estrutura do jornal para realizarmos isto em breve, e poderemos envolver outros veículos de comunicação da região – propôs o jornalista.

A reação positiva dos educadores foi imediata, ao vivo, o jornalista e pesquisadores trocaram contatos, tamanho o interesse das partes. Aurélio Paiva, publicou recentemente, na edição comemorativa dos 66 anos de Volta Redonda, no último dia 17: “Como a natureza construiu Volta Redonda“. O texto foi um dos mais acessados no site e nas redes sociais do DIÁRIO DO VALE nesta semana.

Finalização

Ao elogiar a apresentação do professor André Negrão, o professor Renato Ramos comentou.

– Atividades assim são importantíssimas, Volta Redonda tem uma marca geológica que vem sendo estudada por diversas universidades, nós precisamos nos juntar aos moradores. Repensar as rotas geológicas na região, como a Pedreira da Voldac, fazer trabalhos de campo e divulgação para popularizar a ciência – disse o professor.

Na finalização, a mediadora Silvia Real agradeceu a todos, e reafirmou que o trabalho de aproximar a ciência da população continua, já que é uma ação de respeito ao cidadão e cultura coletiva.