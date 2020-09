Parque da Concórdia em Valença é fechado, após incêndio

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 08:47 horas

Direção do Parque afirma que incêndio foi criminoso e que unidade sofreu danos imensuráveis

Valença – A Equipe do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença comunicou, em nota, o fechamento para visitação pública, da área de preservação ambiental. A decisão, por tempo indeterminado, foi tomada após incêndio que, segundo os responsáveis pela unidade, foi por motivação criminosa.

O fogo atingiu o núcleo da Sede do Parque, onde funcionam os atrativos como trilhas, mirantes, área de camping. A direção do Parque afirma ainda que houve perda de grande porcentagem da mata local, assim como de mudas nativas plantadas recentemente. Espécimes de animais silvestres também foram vítimas do incêndio, alguns puderam ser resgatados pela equipe, outros morreram.

Ainda de acordo com a nota, a perda de habitat de várias espécies é imensurável. A direção do Parque informou ainda que “até que sejam tomadas as devidas providências para o retorno das atividades de uso público, a visitação à localidade está suspensa.