Parque Nacional do Itatiaia bate recorde de frio

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia, localizado na Serra da Mantiqueira, no sul do estado do Rio de Janeiro, bate recorde de temperaturas negativas neste o início de inverno. Na madrugada desta segunda-feira (5), a temperatura mínima atingiu -1,5°Celsius (0°C). Mas essa não foi à temperatura mais baixa do ano na região do parque, que faz divisa com as cidades de Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais.

Na quinta-feira da semana passada (1°), os termômetros assinalaram -9,9°C por volta das 3h da madrugada, quando nevou na parte alta, congelando as nascentes dos 12 rios que cortam a região. Um dia antes, (30), os termômetros marcaram -4,8°C. No inverno de 2017, a temperatura ficou um pouco acima, com os termômetros registraram -9,2°C.

O parque apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 metros, no seu ponto culminante, o Pico das Agulhas Negras. No inverno, o Parque Nacional de Itatiaia é muito procurado por turistas para se hospedar nas pousadas e chalés. Esse foi o primeiro parque nacional do país, inaugurado em 1937 e administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade.

Frio

Os moradores da capital do Rio de Janeiro acostumados à praia e altas temperaturas no verão estão sofrendo com essa onda de frio no inverno. Na cidade, a temperatura mínima na madrugada tem ficado em torno dos 14°C e a máxima não tem ultrapassado 25°C. O carioca está sendo obrigado a vestir casaco, cachecol e até luvas para proteger as mãos da friagem.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia até a próxima quinta-feira (8), o frio deve continuar. A partir de sexta-feira (9), a temperatura máxima começa a subir e chegar aos 26°C. Para o final de semana, o sol volta a brilhar e as temperaturas devem aumentar.