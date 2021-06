Parque Nacional do Itatiaia registra 5,1 graus negativos

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 19:34 horas

Itatiaia – O diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Luis Aragão, disse que por volta das 6h30 desta terça-feira, dia 15, no local onde nasce o Rio Campo Belo, a mais de 2.350 metros de altitude, em relação ao nível do mar, o termômetro instalado na estação meteorológica registrou temperatura de 5,1 graus negativos. Embora a sensação térmica se aproximasse dos 9 graus negativos.

Geou e a vegetação amanheceu com uma camada fina de gelo, no alto da montanha.

O diretor explicou que o fenômeno ocorre quando o céu está azulado, sem nuvem, e sem a cobertura ainda dos primeiros raios de sol na terra, o que provoca, principalmente nesta época no Sudeste, temperaturas tão baixas.

Ele parabenizou pelos 84 anos de criação do Parque Nacional do Itatiaia, comemorado no dia 14 deste mês. Trata-se do primeiro parque criado no país, em 1937.

Aragão disse que a reserva está aberta à visitação. Embora, para visitar a parte alta do parque, os ingressos têm que ser comprados pelo sistema online, pelo site. O limite de visitantes na parte alta é de 400 visitantes por causa da pandemia.