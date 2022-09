Passageira de ônibus é presa por tráfico de drogas em Piraí

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 08:35 horas

O motorista também foi detido com CNH falsa

Piraí – A passageira de um ônibus com destino a São Gonçalo (RJ) foi presa na noite desta quarta feira, 14, em Piraí.

Agentes da PRF abordaram o ônibus em que ela estava, no KM 227, na Serra das Araras. Com a fiscalização, notaram que a mulher, de 33 anos, estava nervosa.

Ao ser feita revista na em sua bagagem, encontraram 5 tabletes de crack (pesando cerca de 4,6 kg), escondidos em um saco de carvão. A passageira foi presa por tráfico de drogas e informou que um desconhecido havia lhe oferecido R$ 1 mil, para transportar a droga de São Paulo até o Terminal de Metrô na Tijuca, onde seria entregue.

Também foi descoberto que o motorista, de 43 anos, apresentava uma carteira de motorista falsa. O homem foi detido.

As duas ocorrências foram apresentadas na 94ª DP de Piraí. O ônibus seguiu viagem com um motorista, devidamente habilitado, que estava no veículo.