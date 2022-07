Penedo será o primeiro destino do projeto “Inverno#tônoRio”, da Secretaria Estadual de Turismo

Nesta quinta-feira chega à Itatiaia o projeto Inverno #tônoRio , da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio. Uma estrutura de container será montada em Penedo com uma programação especial para divulgação das cidades turísticas mais procuradas nesta estação fria. A entrada é gratuita e o evento, que vai até domingo, acontecerá no Campo do Clube Finlândia, em Penedo.