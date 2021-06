Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 11:51 horas

Rio – O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, afirmou que irá recorrer da decisão do juiz 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, que o condenou, na última sexta, a quase 99 anos de prisão. A declaração foi dada com exclusividade ao jornal “O DIA“, nesta terça-feira, dia 08. Pezão afirmou ainda que o advogado criminalista Nythalmar Dias, acusado pelo Ministério Público Federal por tráfico de influência, antecipou com 15 dias de antecedência que ele seria preso em 2018. Segundo conversa revelada por Pezão, o advogado ofereceu seus serviços e garantiu a ele que o juiz já tinha convicção da prisão e que ela aconteceria dentro de 15 dias.

-Ele me falou quinze dias antes de eu ser preso que eu seria preso. Não dei importância nenhuma porque achei que ele estava vendendo ideia, como uma função que aparecia no Palácio (Guanabara) lá e falando que tinha esse contato, que fazia e acontecia. Era coisa que mais aparecia e ele falou: ‘Você vai ser preso dentro de 15 dias. E o doutor Bretas não tem dúvida, ele tem certeza que você é sócio de uma empresa de pavimentação em Piraí’. Eu dei uma risada e falei assim: ‘se o motivo é esse, eu não vou ser preso, porque eu não sou sócio, tenho certeza da minha vida e de tudo’. Fiquei tranquilo e quinze dias depois fui preso. Eu não dei importância e agora vejo que ele tinha contato – disse Pezão, que também é ex-prefeito de Piraí.

O advogado Nythalmar foi procurado pela reportagem para dar sua versão sobre a conversa relatada por Pezão, mas até o fechamento desta matéria não se pronunciou.

O caso

O ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão foi condenado a 99 anos de prisão, por corrupção. A sentença foi publicada nesta sexta-feira (4), pelo juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas. Os crimes atribuídos a Pezão dizem respeito às operações Calicute, Eficiência e Boca de Lobos, todas desdobramentos da Lava Jato no Rio.

Bretas considerou, em sua sentença, que Pezão, ex-vice-governador de Sérgio Cabral, deu continuidade aos crimes, após assumir o governo do estado.

Segundo Bretas, com a documentação obtida na Operação Boca de Lobo, com prova testemunhal, documental, depoimentos de colaboradores, dados bancários, telefônicos, fiscais, entre outros, verificou-se que Pezão, além de integrar a organização criminosa liderada por Cabral, foi seu sucessor nas práticas ilícitas ao comandar o estado.

“Foi possível desvendar que Pezão integrava a mesma organização criminosa e praticava crimes contra a administração e de lavagem de ativos, dentre outros, nos anos que ocupou os cargos de secretário de Obras, vice-governador e até mesmo no de governador”, pontuou o juiz, responsável pela investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro.