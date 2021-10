PF incinera cerca de sete toneladas de entorpecentes na CSN em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 18:11 horas

Volta Redonda – A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, realizou na quarta-feira, dia 13, uma ação de incineração de drogas no alto-forno da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Os entorpecentes foram apreendidos durante os últimos dois meses e meio. Ao todo foram, aproximadamente, sete toneladas de entorpecentes incinerados, incluindo as cinco toneladas de cocaína apreendidas no Porto do Rio, no último dia 5.

A ação faz parte da Missão Redentor. Estabelecida no Centro de Integrado de Investigações e Operação de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho de 2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Em dois meses e meio, foram apreendidas cinco armas. Além disso, 19 pessoas foram presas em flagrante, três em decorrência da expedição de mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão cumpridos.