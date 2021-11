PF prende quatro mulheres com 88 quilos de cocaína em Piraí

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:25 horas

Piraí – Policiais federais prenderam, no domingo, dia 7, quatro mulheres suspeitas de tráfico interestadual de drogas. Elas estavam divididas em dois ônibus que saíram de São Paulo.

As mulheres transportavam em suas bagagens pessoais um total de 88 quilos de cocaína. A abordagem foi na Via Dutra, antes da pista de descida da Serra das Araras, sentido Rio, no trecho que corta Piraí. A ação da PF contou com o auxílio de policiais e cães da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE-RJ).

As mulheres, com idades entre 32 e 50 anos, responderão por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.