Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 07:57 horas

Pinheiral – As aulas nas escolas da rede municipal e particular ficarão suspensas durante este mês de Abril, em função do aumento de casos de Covid-19 e internações por conta da doença, no município.

Em informe divulgado neste final de semana, a prefeitura, antecipou que novas medidas restritivas para o controle da doença, serão anunciadas na próxima segunda-feira, 5, e implementadas em decreto.