‘Pipeiros’ de VR recebem local especial para seu hobby

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 16:50 horas

Pipódromo está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, com área de lazer e banheiros

Volta Redonda – Os pipeiros de Volta Redonda passam a contar com lugar exclusivo para praticarem o hobby com segurança. A prefeitura inaugurou na manhã deste sábado, 27, o Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, ao lado da Casa de Portugal (antigo aterro sanitário). A iniciativa atende a um desejo antigo da Associação de Pipeiros de Volta Redonda, que vai ajudar a controlar o acesso no local. O pipódromo vai funcionar todos os dias de 7h às 18h e terá rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente, nos finais de semana.

“Adoro pipa e fico feliz de hoje podermos estar aqui inaugurando este espaço, que irá beneficiar tantas pessoas que agora poderão soltar a sua pipa com uma boa estrutura e em segurança. Vamos buscar maneiras de disponibilizar também um ônibus para trazer os pipeiros e planejar festivais com a presença de alunos da nossa Rede Municipal de Ensino. Viva Volta Redonda, viva os pipeiros do nosso município”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

A adequação do terreno foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), com recursos próprios, atendendo aos pipeiros do município e a Câmara Municipal, por meio de preposições dos vereadores Fábio Buchecha, que esteve presente na inauguração, e Rodrigo Nós do Povo.

“Foi feito a pavimentação da estrada que liga a Rodovia dos Metalúrgicos ao pipódromo e a do terreno do local em si, além da construção de uma praça com um jardim e de dois banheiros, um feminino e um masculino”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O deputado estadual Munir Neto também participou da inauguração e falou da importância do local.

“A Prefeitura de Volta Redonda está investindo na Saúde, na Educação, na Assistência Social e na Infraestrutura, mas não podemos esquecer do Lazer. É importante para as pessoas terem um local bom, apropriado e seguro para soltarem pipa”, pontuou o deputado.

Lazer com segurança

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga vai garantir segurança aos amantes da atividade de todas as idades e proporcionar aos praticantes seguirem todas as regras para empinar pipa sem correr riscos. O local é aberto, sem fiação elétrica por perto, e não será permitido uso de cerol, linha chilena e afins.

“Hoje é um dia muito feliz para todos os pipeiros de Volta Redonda, que precisava de um espaço desses para perpetuar esta cultura da pipa. Aqui no Pipódromo, todo mundo vai poder praticar com total segurança esta arte”, comemorou Jorge Luiz, de 51 anos, morador da Brasilândia e membro da Associação de Pipeiros de Volta Redonda.

A inauguração do pipódromo também contou com a presença de pipeiros de cidades vizinhas. Romário de Oliveira, de 31 anos, veio de Porto Real e elogiou a estrutura do local.

“Muito bom. Um lugar grande, fora das ruas e não tem nada para atrapalhar. Um espaço para reunir o pessoal de todos os lugares para soltar pipa juntos aqui. Vou voltar sempre e, se possível, todo fim de semana estarei aí”, ressaltou.

O homenageado

O nome do pipódromo de Volta Redonda foi escolhido pelo vereador Fábio Buchecha, também por meio de Lei Municipal. O volta-redondense Cidclei Damasceno Gonzaga, nasceu em maio de 1972 e já na infância demonstrava sua paixão por pipas, posteriormente, se descobriu um amante da arte de confeccionar e soltar pipas. Com o tempo, começou a ensinar esse legado aos sobrinhos e irmãos de coração, levando-os para soltar pipa nos morros dos bairros de Volta Redonda. Cidclei morreu em 2019 e um espaço exclusivo para soltar pipas sempre foi um sonho dele. Familiares do homenageado estiveram presentes durante a inauguração do pipódromo.