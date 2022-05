Matéria publicada em 30 de abril de 2022, 14:50 horas

Piraí – A Defesa Civil da Prefeitura de Piraí alertou os moradores ribeirinhos do município para o risco de transboramento do Rio Piraí a partir das 15 horas deste sábado, devido às chuvas que atingiram Rio Claro. A Festa do Trabalhador, marcada para este domingo em Santanésia, foi cancelada.