Piraí recebe investimentos na área da Saúde

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 18:47 horas

Município atinge meta do programa ‘Previne Brasil’ que tem por objetivo reestruturar a forma de enviar recursos às cidades para investir nos cuidados básicos de saúde.

Piraí – A área da saúde de Piraí acaba de receber investimentos financeiros, frutos de prêmios por ter atingido a meta do programa “Previne Brasil”, que tem por objetivo reestruturar a forma de enviar recursos às cidades para investir nos cuidados básicos de saúde. A meta faz com que o município tenha 100% dos repasses preconizado pelo Ministério da Saúde.

A secretária de saúde de Piraí, Giane Gióia, explica que uma das principais metas do Previne Brasil é o acompanhamento de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas, exames para sífilis e HIV, exame citopatológico, além de passarem por atendimento odontológico.

Piraí obteve excelentes notas nos indicadores de saúde, tais como mortalidade, morbidade, nutrição, crescimento e desenvolvimento, aspectos demográficos, condições socioeconômicas, saúde ambiental e serviços de saúde, que fazem parte da Atenção Básica no município.

O prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca, vibrou com o prêmio e a meta alcançada, “Tudo é fruto do trabalho de nossos profissionais de saúde, nosso esforço desde o início do mandato, pois as informações repassadas ao Ministério da Saúde facilitarão a interpretação do desempenho do município de Piraí, o que faz melhorar as nossas políticas públicas relacionadas à saúde e que poderão ser implantadas daqui em diante”, afirma.

AVALIAÇÃO

Piraí é um dos três municípios fluminenses que têm mais cadastros em relação à sua estimativa populacional e o melhor do Rio de Janeiro em desempenho, sendo um dos poucos do Brasil que atingiram avaliação acima de 8,0. “Em apenas quatro meses demos um salto de 5,43 para 8,05”, comemora Giane.

Tutuca fez questão de lembrar que, além do investimento federal, os recursos municipais são a principal fonte do financiamento da saúde, sem os quais esses resultados não seriam possíveis. Para ele, esse desempenho também demonstra o comprometimento de toda a equipe em atender cada vez melhor a população. “Mesmo com esses ótimos resultados, temos que continuar dialogando e avançando para obter sempre os melhores índices, esse é o nosso compromisso”, finalizou.