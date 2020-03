PM apreende 720 pinos de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 09:01 horas



Barra Mansa – Policiais militares da 2ª Cia do 28º Batalhão apreenderam, na quarta-feira (4) , 720 pinos de cocaína com três jovens, que foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa), suspeitos de tráfico de drogas. Eles foram detidos em dois pontos diferentes de Barra Mansa.

O primeiro a ser preso foi um jovem de 19 anos. Ele foi localizado após denúncia anônima feita ao 28º Batalhão da PM, no bairro Santa Isabel. O rapaz chegou a fugir e jogar no chão uma sacola contendo três pinos de cocaína, com a inscrição “Abominável pó de 20”. O suspeito foi perseguido, alcançado e confessou que adquiriu a droga na Estrada Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, também em Barra Mansa.

No endereço indicado pelo suspeito detido, os policiais localizaram outro jovem, de 21 anos. Segundo os PMs, o suspeito seria gerente do tráfico local e estava no portão de uma casa, portando dois pinos de cocaína.

O tio do jovem, de 66 anos, identificou-se proprietário do imóvel e permitiu a revista do local. O jovem levou os agentes até o quintal, onde desenterrou o restante dos pinos de cocaína, que estavam num tonel.

Na delegacia, tio e sobrinho ficaram presos após serem indiciados por tráfico de drogas e associação criminosa. Já jovem de 19 anos, detido no bairro Santa Isabel, configurou no inquérito policial apenas como testemunha e foi liberado após prestar depoimento.