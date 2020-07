PM apreende cocaína, maconha e rádios comunicadores no escadão do Getúlio Vargas

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 07:24 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar apreendeu 156 pinos de cocaína, 75 trouxinhas de maconha, quatro rádios comunicadores e um réplica de pistola. A operação ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 08, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

O material foi deixado para trás no escadão de acesso à Rua Goiânia, durante uma tentativa de cerco que a PM fez aos bandidos que agiam no local. Três pessoas estavam traficando as drogas no escadão, mas conseguiram fugir com ajuda de olheiros.