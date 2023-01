PM apreende drogas e arma em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 15:15 horas

Barra Mansa – Policiais militares da Patamo, GAT II e P2 detiveram quatro suspeitos – dois deles, menores – após fazerem um cerco no bairro Novo Horizonte, para onde foram depois de terem recebido denúncias de tráfico.

Um dos suspeitos, que estava perto de uma pistola com numeração raspada e 17 munições, estava com R$ 29. Os policiais observavam que ele ia buscar algo em uma rua e entregava a diversos desconhecidos. No fim dessa rua, eles encontraram uma bolsa com sete pinos com cocaína e 13 pedras de crack, que a perícia concluiu serem 23 gramas de cocaína e 0,3 gramas de crack.

Um dos suspeitos foi enquadradrado na Lei de Armas. Os demais foram arrolados no inquérito.