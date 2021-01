PM apreende em Barra Mansa motocicleta com registro de furto em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 09:03 horas

Dois jovens, de 19 anos, foram presos por suspeita de receptação

Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão, apreenderam na madrugada deste domingo (03), em Barra Mansa, uma motocicleta, modelo CG Titan, preta, com registro de furto em Volta Redonda. O veículo, além de diversas ferramentas e peças de motocicleta, foram encontrados na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro. Dois jovens, de 19 anos, foram presos por suspeita de receptação. O caso foi registrado na 90ª DP.

A dupla é suspeita de desmontar peças da motocicleta CG Titan, estacionada no local, para uso em outros veículos. De acordo com os militares, os jovens confessaram o desmonte. Após consulta na delegacia, foi constatado através do chassi, que a motocicleta, ano 2006, tem registro de furto desde o dia 10/11/2020 em Volta Redonda.

De acordo com a PM, outra motocicleta, modelo Honda FAN, de propriedade de um dos suspeitos, também foi apreendida. A dupla foi autuada no artigo 180 do Código Penal (Receptação).