PM apreende farta quantidade de cocaína e armas em Angra

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 11:56 horas

Angra dos Reis – A Polícia Militar fez novas operações em comunidades localizadas no Centro de Angra dos Reis, na manhã desta segunda-feira, dia 13. As ações se concentraram no Morro da caixa d’água e no Morro do Santo Antônio. Houve confronto e cinco pessoas foram detidas, com apreensão de farta quantidade de drogas, armas e munições.

Na primeira ação, os policiais perseguiram e conseguiram prender dois homens que foram detidos por suspeita de tráfico de drogas. Com a dupla, os PMs encontraram 156 pinos de cocaína, 27 comprimidos de ecstasy, uma pistola, carregadores e pequena quantidade de maconha.

Na segunda ação, na mesma região, os policiais foram atacados a tiros e revidaram, conseguindo entrar na comunidade depois que os tiros cessaram. Duas mulheres e um homem foram levados para a delegacia, pois estavam próximo de um carregamento com 479 pinos de cocaína e 21 frascos de “cheirinho da loló”. As drogas estavam escondidas em uma casa, que seria do suspeito detido.

Os policiais também apreenderam uma pequena quantidade de maconha e encontraram milhares de pinos vazios, que seriam usados para embalar drogas.