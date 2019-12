PM apreende quase 400 pinos de cocaína em Angra

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 06:52 horas

Angra dos Reis – Três pessoas foram detidas e 377 pinos de cocaína apreendidos em Angra dos Reis, neste domingo. As prisões aconteceram em dias ações distintas: uma no Parque Mambucaba e outra no Morro do Martelo.

O detalhe: nas duas operações os suspeitos tentaram esconder drogas dentro das próprias casas.

No primeiro caso, no Morro do Martelo, a PM percebeu que um suspeito com uma mochila mas costas correu ao ver a viatura policial. O homem foi perseguido e entrou em casa, mas um de seus parentes deixou a polícia entrar e no local foram encontrados 193 pinos de cocaína e 23 trouxinhas de maconha.

Em outra ação, policiais em patrulha no Parque Mambucaba avistaram um casal com uma sacola plástica em atitude suspeita. Eles estavam com de pinos de cocaína, mas dentro da casa onde moram estavam mais 174 pinos da mesma droga.