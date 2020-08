PM apreende um quilo de pasta base de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 07:27 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar apreendeu um quilo de pasta base de cocaína, material para endolação e prendeu um suspeito de tráfico de drogas. O caso ocorreu na noite desta terça-feira dia, 4, em Barra Mansa.

Os policiais foram checar denúncia de violência doméstica em uma casa e encontraram o suspeito chegando ao local. Os policiais entraram no imóvel para conversar com o casal, que negou a briga.

No entanto, um dos policiais sentiu um forte cheiro de entorpecentes vindo de um carro, que estava estacionado na garagem. Questionado sobre esse fato, o homem disse que consumia drogas dentro do carro. Durante a revista, no entanto, os PMs acharam 300 pinos para acondicionar drogas e o tablete de um quilo de cocaína pura.

Além disso, os PMs também arrecadaram uma balança de precisão e dez munições de pistola.