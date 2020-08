PM aprende pistola e farto material entorpecente após confronto em Paraty

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 11:44 horas

Um homem, de 22 anos, suspeito de tráfico, morreu; ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 28

Paraty – Um homem, de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, morreu na tarde desta sexta-feira (28) ao trocar tiros com policiais militares na Rua São José, no bairro Condado, em Paraty.

Segundo a PM, agentes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas do 33º BPM participaram da ação, que resultou na apreensão de uma pistola .40 com a numeração raspada, um carregador, 163 pinos de cocaína, 43 tiras de maconha e 37 pedras de crack.

De acordo com a PM, os agentes foram atacados a tiros nas proximidades de uma área de mata e revidaram a agressão. Após o cessar fogo, encontraram o suspeito ferido. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Paraty, mas não resistiu aos ferimentos.

Todo o material foi entregue na 167ª DP (Paraty), local onde a ocorrência foi registrada.