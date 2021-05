PM destrói quebra-molas ilegal construído pelo tráfico no Jardim Belmonte

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 16:25 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar acabaram com a construção de um quebra-molas ilegal, que estava sendo construído pelo tráfico, na Rua Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Um Pálio cinza, placa CMN-9782 (SP), usado pelo tráfico, foi apreendido pelos PMs.

A ação policial aconteceu após denúncias de que suspeitos de ligação com o tráfico de drogas estariam construindo um quebra-molas no local para dificultar o acesso de viaturas ao bairro. O veículo, que servia para esconder o início da construção do bloqueio, foi guinchado por guardas municipais e levado para o pátio da Delegacia de Volta Redonda.

Moradores disseram aos policiais, que o quebra-molas estava sendo construído a mando do chefe do tráfico local, cujo nome não foi revelado pela polícia.

Foi a segunda vez este mês que traficantes tentam bloquear a Rua Rio Branco, no Jardim Belmonte, para impossibilitar a passagem de veículos, principalmente evitar as rondas feitas pela PM, na localidade. Um dos redutos do tráfico da cidade.

No último dia 11, um homem foi preso quando destruía o asfalto, cavando uma vala na rua, também por determinação do tráfico local.