PM detém menor suspeito de homicídio, em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 08:13 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 17 anos, foi detido por policiais militares do 28º Batalhão na tarde desta quarta-feira, dia 23, na Rua Bernardo Manoel da Silva, no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa, por suspeita de homicídio qualificado.

De acordo com a ocorrência, existia um mandado de busca e apreensão em aberto contra o jovem. O flagrante aconteceu após denúncia, indicando a localização do suspeito. Segundo a denúncia, o suspeito é conhecido das equipes policiais por envolvimento com atos ilícitos.

A PM afirma que ao chegar ao imóvel onde o rapaz se encontrava, foi feito contato com um jovem, de 15 anos, que confirmou a presença do suspeito no local; o mesmo foi visto saindo de um cômodo do imóvel durante buscas. Após revista, um aparelho celular foi apreendido.

A dupla foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa), onde o suspeito permanece apreendido. O rapaz, de 15 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.