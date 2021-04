PM detém suspeito de roubo em Três Rios

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 10:46 horas

Uma pistola calibre 9mm, munições e dois cordões de prata, foram apreendidos

Três Rios – Um adolescente, de 17 anos, foi detido por policiais militares do 38º Batalhão na noite desse domingo, 25, na Avenida Alberto Lavinas, em Três Rios, suspeito de roubar um homem, que não teve a idade divulgada, momentos antes, na Avenida Condessa do Rio Novo. Durante a ação, uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 4 munições do mesmo calibre e dois cordões de prata, supostamente roubados, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Segundo consta na ocorrência, PMs faziam patrulhamento na Avenida Condessa do Rio Novo e avistaram dois jovens, em atitude suspeita, em uma motocicleta. Os agentes relataram que ao se aproximarem do veículo, os suspeitos não respeitaram ordem de parada e tentaram fugir. Nesse momento, segundo a Polícia Militar, o garupa pulou da moto em movimento, correu com a arma na mão, sentido Avenida Beira Rio – duas quadras após – , onde, com auxílio de equipes da Polícia Militar, houve cerco e o menor foi capturado. O segundo suspeito não foi encontrado.

A PM relatou que durante abordagem, a pistola, carregada, foi encontrada próxima ao suspeito. Os agentes também informaram que durante revista, os cordões de prata – que seriam da vítima – foram encontrados no bolso da roupa do jovem. Ainda de acordo com os agentes, a vítima reconheceu o suspeito após o flagrante. A ocorrência foi encaminhada para delegacia de Três Rios. O suspeito, autuado pelo crime de roubo, Art 157 e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanece apreendido, à disposição da Justiça.