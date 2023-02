PM detém suspeito e apreende arma e munição no Retiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 17:07 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam um homem e apreenderam uma pistola calibre 380, neste sábado (04)em um bar na Avenida Retiro, no bairro com o mesmo nome, em Volta Redonda.

Os policiais foram ao local para apurar uma denúncia e encontraram o suspeito. Eles encontraram a arma, que tinha 13 projéteis no carregador. A arma e as munições foram apreendidas e o suspeito foi conduzido, junto com a apreensão, para a 93ª DP.