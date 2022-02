Polícia Federal e PM prendem homem suspeito de tráfico de drogas

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 07:45 horas

Mangaratiba – Romildo Nunes de Lima, foi preso por suspeita de tráfico de drogas, durante operação da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, na Rodovia Rio Santos, nas proximidade de acesso à Fazenda Ingaíba, em Mangaratiba. No caminhão, modelo Kia, conduzido pelo suspeito, policiais apreenderam 12 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 1 quilo da droga e um aparelho de celular.

O veículo, que além da droga, transportava óleo para reciclagem, foi parado pelos policiais durante cerco na rodovia. Os entorpecentes foram encontrados em um bau, no interior do caminhão. Segundo o suspeito, a cocaína, vinda do Rio de Janeiro, seria distribuída em Angra dos Reis e Conceição de Jacarei.

O suspeito foi levado para a 165 Delegacia de Polícia, onde uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, constatou ainda que o caminhão tratava-se de um clone, cuja placa original é LSC 2707.