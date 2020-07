PM e traficantes entram em confronto em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 14:10 horas

Volta Redonda – Policiais Militares e traficantes entraram em confronto, neste sábado à noite, em Volta Redonda. A troca de tiros aconteceu no bairro Jardim Belmonte, quando os PMs foram averiguar uma denúncia sobre venda de drogas no local.

Os policiais foram recebidos a tiros ao chegarem na Rua Barão do Rio Branco. Apoia efetuarem 16 disparos em revide ao ataque, os policiais afirmaram que os bandidos fugiram. No ponto do confronto, foram achados 87 pinos de cocaína.