PM morre em acidente na RJ-127 em Vassouras

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 09:43 horas

Vassouras – O sargento-PM Paulo Rogério Alves Mathias, de 48 anos, morreu na sexta-feira (5) após o veículo Astra, em que ele estava, bater num ônibus da Viação Útil. O acidente foi na RJ-127, Km 35, em Vassouras.

Segundo testemunhas, a vítima perdeu o controle do carro numa curva. Em seguida, bateu no ônibus que vinha em sentido contrário.

O policial militar era lotado no 10º Batalhão da PM (Barra do Piraí) e morava em Mendes. Ele ingressou na corporação em 2005.

O corpo do PM foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Nenhum ocupante do ônibus se feriu.

Também não houve retenção no tráfego de veículos, no local do acidente.