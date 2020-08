PM prende suspeito com pistola, após confronto no Morro da Conquista

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 06:47 horas

Volta Redonda – Policiais Militares e traficantes entraram em confronto no Morro da Conquista, Santo Agostinho, no fim da noite deste domingo, 23. Um suspeito foi detido, portando uma pistola municiada.

Os PMs relataram que foram atacados a tiros durante uma patrulha pela comunidade. Eles revidaram e os bandidos fugiram. Durante as buscas por suspeitos, localizaram um homem com a arma. O suspeito foi levado para a delegacia local, com a arma apreendida.