PM reforça presença em área disputada por bandidos em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 15:32 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar reforçou a presença no bairro Vila Elmira. O comércio de drogas no local é alvo de disputa de facções criminosas e neste domingo foram apreendidas drogas, arma e munições.

Os policiais receberam informações sobre a chegada de bandidos oriundos do bairro Roma, em Volta Redonda, e do Rio de Janeiro, que teriam chegado para reforçar um dos lados da disputa.

No ponto indicado, foi encontrado apenas um suspeito, que estava com um revólver, 113 pinos de cocaína, 179 trouxinhas de maconha, rádios comunicadores e outros materiais do tráfico.