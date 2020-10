PM retira pichações de muros com apologia ao crime 

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 10:17 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM (Resende), com apoio da comandante da corporação, a tenente-coronel Luciana Oliveira, estão retirando pichações em muros, com apologia ao crime, como, por exemplo, siglas de facções criminosas. Os locais estão sendo pintados e as latas de tintas e outros materiais utilizados, foram doados pelos próprios policiais e pela comunidade, que aprovou a iniciativa da PM. A ação começou pela Cidade Alegria, e vai se estender a outros bairros da cidade.

– O objetivo da Polícia Militar é dar segurança a população, mostrando que nas cidades quem domina é a pessoa de bem e a PM está presente proporcionando segurança a todos – disse a comandante.

A militar ressaltou ainda, que a intenção da ação é unir forças com a população, além de incentivar denúncias sobre pessoas em atitude suspeita, locais de guarda de armas e drogas. Luciana solicita ainda que, a polícia seja informada sobre veículos que são utilizados por criminosos, assim como residências e locais utilizados para venda de entorpecentes.

As denuncias podem ser feitas, por meio do telefone: (24) 3360-0112 ou (24) 99891-0847. O sigilo da informação é garantido pela PM.