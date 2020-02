PM revela nova tática de traficantes da região

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 19:05 horas

Bandidos montam depósitos de drogas longe das bocas de fumo, que são abastecidas com pequenas doses para evitar grandes perdas

Sul Fluminense- O comandante da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar, capitão Alcimar Videira, afirmou ao DIÁRIO DO VALE que traficantes da região estão aditando uma tática diferenciada para tentar minimizar as perdas com operações das forças de segurança. As bocas de fumo de determinados grupos e facções são abastecidas com pequenas doses de drogas, que ficam guardadas em “depósitos”.

Esses “depósitos”, segundo o capitão, são imóveis alugados estrategicamente pelos traficantes para guardar grandes quantidades de entorpecentes. Desta forma, as quadrilhas adotaram um novo personagem para fazer o esquema funcionar. Uma espécie de “motoboy do tráfico” fica responsável por buscar as drogas e abastecer as bocas de fumo quantas vezes forem necessárias. Com isso, segundo o capitão, eles evitam que as operações policiais do dia a dia resultem em grandes apreensões.

– As apreensões nos pontos mais conhecidos de venda de drogas estão ficando menores, pois os bandidos agora fazem essa forma de abastecimento. Estamos atentos e usaremos os setores de inteligência para encontrar esses locais, que quando descobertos resultam em grandes apreensões – disse Videira.

Depósitos estourados

Nos últimos dias, dois destes “depósitos” de droga foram estourados no Sul Fluminense. Em Barra Mansa, Videira liderou uma equipe que conseguiu fazer uma grande apreensão no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa. No local, além da grande quantidade de drogas, foi preso o suspeito de abastecer as bocas de fumo com os entorpecentes. Ele estava em uma moto, que acabou despertando atenção para o local pela constante entrada e saída do imóvel.

Na quarta-feira (19) à noite, policiais militares do 33º Batalhão conseguiram desarticular um depósito de drogas que funcionava, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. No local, os policiais apreenderam farta quantidade de drogas, munições, um revólver e uma balança de precisão.

Os policiais chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima, indicando o endereço usado por uma facção criminosa para guardar drogas, armas e munições. O imóvel era alugado em uma pequena vila com quatro quitinetes e foi preciso que os policiais chamassem o senhorio para entrar, já que ninguém estava por perto.

No pequeno apartamento, os policiais encontraram um revólver Taurus, calibre 38, seis munições do mesmo calibre; quatro munições calibre 380; 91 trouxinhas de maconha; 78 sacolés de cocaína com etiqueta no valor de R$ 50,00; uma base carregadora de rádio; uma balança de precisão.