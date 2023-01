PM salva mulher em Manoel Duarte, região de Rio Das Flores - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 16:43 horas

Mulher havia se jogado no Rio e policial feminina arriscou sua própria vida para salvá-la

Rio das Flores – A policial militar Feminina do 10° Batalhão de Polícia Miltar, atualmente lotada na 3ª Companhia, em Valença, Lilia Maria de Freitas Teixeira, salvou uma mulher que havia se jogado no Rio Preto, na tarde deste sábado, dia 7, em Manoel Duarte, Rio das Flores, no Sul do Estado do Rio.

A 1° sargento Lilia estava em horário de almoço quando sua guarnição foi acionada por populares informando que uma mulher tentaria se jogar no rio, nos fundos de uma casa.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a mulher em cima de uma árvore e acabou se jogando no rio.

Em atitude heroica, a policial se lançou no rio para salvá-la. A sargento Lilia conseguiu arrastar a mulher para a margem.

Ela foi socorrida para o Hospital Geral Dr Luiz Pinto e encontra-se estável, graças ao empenho da policial militar. A mulher não teve o nome revelado