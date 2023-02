Poda mal executada provoca queda de árvore em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2023, 14:54 horas

Barra Mansa – A queda de uma árvore, provocada por uma poda realizada de modo inadequado por uma empresa particular, obstruiu o trânsito e causou falta de energia elétrica no bairro Ano Bom. No momento, a energia já foi restabelecida.

A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Barra Mansa, está monitorando o tráfego de veículos na altura da rotatória da Ponte dos Arcos, em função dos transtornos ocasionados pela queda da árvore.

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a empresa tinha a autorização para o procedimento, porém o realizou de maneira inadequada. Com isso, galhos e folhagens caíram sobre a fiação elétrica e a via pública, obstruindo o trânsito e comprometendo o fornecimento de energia elétrica.

A empresa responsável pela poda, bem como o proprietário do terreno foram multados e a motoserra apreendida.