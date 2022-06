Polícia ambiental distribui panfletos com o telefone do Linha Verde da Ilha Grande

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 10:12 horas

Angra dos Reis – Neste domingo (12) policiais militares realizaram uma ação diferente em Angra dos Reis. Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga (4ª UPAm), estiveram na Ilha Grande visando dar maior segurança aos frequentadores das principais trilhas com destino à Feiticeira.

Além do aspecto da Segurança Público, os policiais distribuíram panfletos com o telefone do Linha Verde, programa do Disque Denúncia exclusivo para se denunciar crimes ambientais, a fim de uma maior conscientização por parte da população sobre as questões do meio ambiente, preservação da fauna e flora.

Vale salientar que através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo app “Disque Denúncia RJ” para celulares, a população de Angra dos Reis já realizou 142 denúncias de ilícitos ambientais neste ano de 2022.