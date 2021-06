Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 18:40 horas

Barra do Piraí – A Polícia Civil da 88ª DP (Barra do Piraí) indiciou nesse fim de semana, os organizadores de uma festa seguida de show, que foi realizada em uma casa de eventos, na Rua 4, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Guardas municipais conseguiram dispersar mais de 1.500 pessoas que estavam no local, provocando aglomeração.

O dono da casa de show não foi localizado, mas, mesmo assim, foi autuado por descumprir a medida sanitária que proíbe aglomerações. Além de ele estar sujeito a multas e sanções criminosas.

Foram levados para a delegacia de Barra do Piraí, o DJ e o produtor do evento, que responderão também por descumprimento de decreto municipal.

O delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala, disse que o delito consiste em infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

– A pena para esse tipo de crime é de um mês a um ano de detenção, mais multa – disse o delegado.

Já o comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch Sacchi de Mello, disse que policiais militares pediram apoio aos guardas, porque o poder de polícia administrativa é da Guarda Municipal.

– Chegamos ao local e constatamos a aglomeração de mais de 1, 5 mil pessoas no evento, desobedecendo à medida municipal, e colocando a vida do outro em rico eminente de contrair a Covid-19 – explicou Mello.

O comandante da GM disse que foi necessário utilizar bombas de efeito moral para dispersar a multidão que estava no local. Ele explicou que eram mais de mil e quinhentas pessoas, a guarnição era pouca, e que foi o meio que utilizaram para se defender, porque alguns participantes tentaram criar uma situação ruim para a Guarda Municipal e PM.

– Tentaram nos “peitar”. Por isso, fizemos uso proporcional da força para não sermos atacados. Ninguém ficou ferido. Foi lavrado um auto de infração criminal. O dono da casa de eventos não estava, o local lá foi alugado. Foram levados o DJ e o promotor para delegacia, além de comunicar o fato a secretaria municipal de Vigilância Sanitária – disse Mello.

O comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí solicita que as denúncias sejam feitas, por meio dos telefones (24) 2443-1723 ou (24) 99885-92.