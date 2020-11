Polícia desmente toque de recolher no Santo Agostinho em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 08:38 horas

Volta Redonda – As polícias Civil e Militar desmentiram as mensagens que estão sendo publicadas na internet, de que traficantes estariam impondo toque de recolher, a partir das 17h, aos moradores do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo os policiais, a intenção dos criminosos, divulgando essas mensagens é aterrorizar a população. Segundo o delegado titular da 93 DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, “tudo não passa de conversa fiada”.

A Polícia Militar também concorda com o delegado. Agentes do 28 Batalhão disseram que estão realizando diligências no Santo Agostinho, principalmente nos morros do bairro, onde se encontram os redutos do tráfico de drogas, como no Morro da Conquista, por exemplo. Os PMs disseram que as patrulhas pelo local visam descobrir o autor das falsas mensagens

– Não procedem essas informações que têm intuito de aterrorizar moradores. Não existe toque de recolher e nem traficantes obrigando motociclistas a retirarem os capacetes, para subirem os morros do Santo Agostinho – explicou um PM.