Polícia incinera 1,5 mil quilos de drogas na CSN

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 15:12 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, informou que nesta quinta-feira, dia 22, foram incineradas 1.500 quilos de drogas na CSN, em Volta Redonda, além de produtos falsificados.

Os entorpecentes foram apreendidos por várias delegacias do Estado do Rio de Janeiro. As unidades policiais que praticaram as ações são subordinadas ao 5º Departamento de Área (5º DPA), com sede em Volta Redonda, 7º DPA (Três Rios) e 4º DPA (São Gonçalo).

No dia 15 deste mês, Edézio já tinha comandado a incineração de 1,2 toneladas de drogas apreendidas nos altos-fornos da CSN. Os entorpecentes foram apreendidos pelas delegacias de Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa, Rio das Flores e Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as forças policiais continuam atuando fortemente contra o crime organizado em todo o Estado.