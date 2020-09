Polícia Militar apreende fuzil e material do tráfico em Resende

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 07:47 horas

Resende – Policiais Militares do 37º Batalhão apreenderam um fuzil, dois carregadores de fuzil e 30 pinos de cocaína, na noite desta quarta-feira, 16, na Rua das Arapongas, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com a PM, a apreensão foi possível após denúncia, onde testemunhas informaram aos agentes que suspeitos não identificados estariam escondendo entorpecentes dentro de uma tubulação de água de chuva. Após buscas, nada de ilícito foi encontrado, porém a PM afirma que visualizou uma bolsa sendo lançada no terreno de um imóvel e que após contato com um homem, de 55 anos – que autorizou a entrada dos policiais na residência -, encontrou o material no telhado.

Segundo os militares, o homem ficou surpreso com a situação e neste momento, outro PM informou ter encontrado o fuzil, posteriormente apreendido. A PM não informou o local onde o fuzil foi encontrado.

O material apreendido foi entregue na 89ª DP (Resende). O homem foi ouvido como testemunha e liberado.