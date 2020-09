Polícia Militar recupera em Resende, veículo furtado em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 08:19 horas

Resende – Um veículo, modelo Fiat Uno, azul, com placas de Volta Redonda, com registro de furto, foi recuperado por policiais militares do 37º BPM na noite de sábado, 19, na Saída 298, no polo industrial, em Resende. A informação foi repassada à imprensa na manhã desta segunda-feira, dia 21.

Policiais militares localizaram o veículo por volta das 20h20, sem as rodas, bateria, estepe, rádios e com os vidros quebrados. Segundo a PM, após a constatação, foi feito contato com um homem, de 38 anos, identificado como o responsável pelo registro de furto, feito no dia 19 de setembro; mesma data da recuperação.

De acordo com a PM, o homem informou que havia estacionado o veículo na Rua Jofre Catapreta, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda e por volta das 15h30, ao retornar ao local, o automóvel já havia sido levado. O veículo foi retirado com um guincho e encaminhado para a 89ª DP (Resende), para que o registro de recuperação fosse feito pela PM e pelo responsável.