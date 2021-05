Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 14:58 horas

Sul Fluminense – Policiais Civis e Militares registraram quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio em menos de 24 horas na região Sul Fluminense. Apenas em Volta Redonda duas pessoas foram mortas a tiros.

Na manhã desta quinta-feira (27), o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiro na Estrada Votorantim, no bairro Nova Primavera. No dia anterior, outro homem também foi morto a tiros no bairro São Sebastião. O corpo de Diego de Souza Gomes, de 35 anos, foi encontrado pela Polícia Militar. Agentes foram ao local para averiguar disparos de arma de fogo e encontraram a vítima morta. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Três Poços.

Já em Barra Mansa, um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (27), na Rua Joaquim Francisco dos Santos, no bairro Piteiras.

Em Resende, um homem foi assassinado a tiros e outro foi baleado na noite de quarta-feira (26). O assassinato e a tentativa de homicídio foram na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral.

A vítima baleada foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, onde continua internada. Até o momento, nenhum dos autores desses crimes foram presos.