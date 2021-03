Matéria publicada em 12 de março de 2021, 08:00 horas

Jovem, de 17 anos, foi encaminhado à 108º DP após ser reconhecido pela vítima, de 24 anos

Três Rios – Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar realizada na tarde dessa quinta-feira, dia 11, resultou na apreensão de um jovem, de 17 anos, suspeito de tentativa de homicídio no Beco Feliciano de Cerqueira, localizado na Rua Pedro de Assis Amaral, no bairro Jaqueira, em Três Rios, durante o período da manhã, do mesmo dia.

Segundo policiais do 38º BPM, o suspeito foi localizado às 16h, em endereço não especificado, após denúncia. O jovem, encaminhado à 108º DP – após ter sido ter reconhecido pela vítima – , permanece apreendido, à disposição da Justiça.

O caso

De acordo com a PM, a tentativa de homicídio aconteceu às 11h50, no endereço citado, contra um jovem, de 24 anos; posteriormente encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

A vítima disse aos policiais que estava na casa da namorada e que ao sair do imóvel, foi surpreendida no portão por mais de uma pessoa e que um dos suspeitos o atingiu.

Segundo a PM, um agente da Polícia Civil esteve na unidade médica para ouvir a vítima e, após informações passadas pela mesma, prosseguiu à delegacia para registrar o caso. O local da tentativa foi periciado e, segundo a Polícia Militar, a vítima permanece internada, em observação médica. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem baleado.

Outro caso

Outro tiroteio foi registrado em Três Rios. Desse vez, o caso aconteceu na Rua Cecília Elias Torres, no bairro Morada do Sol. A ocorrência foi apresentada na 108º DP.

Policiais do 38º BPM estiveram no endereço após informações de disparo de arma de fogo e, ao chegarem no local, encontraram um jovem, de 19 anos, já sem vida. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros, e, após perícia, o corpo foi encaminhado ao IML.

Testemunhas informaram aos PMs que outra vítima, de 17 anos, que tentou fugir, foi socorrida por outra equipe da Polícia Militar para unidade hospitalar não informada. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

Uma jovem, identificada como irmã do jovem que não resistiu, esteve no local e recuperou um Pálio, azul, devido o veículo não pertencer à cena do crime.