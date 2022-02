Ponte Irmãos Di Biasi é liberada nesta manhã em Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 08:55 horas

Barra do Piraí – A Ponte Irmãos Di Biasi foi liberada, durante a madrugada, desta quarta-feira, dia 9, no Centro. A via estava interditada desde a noite de segunda-feira, dia 7, devido a cheia do Rio Paraíba do Sul, provocada pelas chuvas que castigam a região nos últimos dias.

Ainda de acordo com boletim da Defesa Civil, o Rio Piraí, que também corta a cidade, apresenta redução significativa das vazões.