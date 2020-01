Pontos que vão abrigar UPPs em Angra já foram selecionados e obras são iniciadas

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 14:59 horas

Ocupação feita por policiais do 33º Batalhão tem apoio do Choque, Bope, BAC e GAM

Angra dos Reis- O comando do 33º Batalhão, em conjunto com a prefeitura de Angra dos Reis, já selecionou os locais que abrigarão as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nos bairros do Frade, Belém e Camorim. Os bairros foram percorridos durante a semana e os pontos estratégicos definidos. A partir de agora, serão feitas obras nestes locais e a expectativa é que até o fim de janeiro tudo esteja pronto.

Se isso ocorrer, já em fevereiro as UPPs de Angra dos Reis estarão em fase inicial de instalação. Da mesma forma, o comando do batalhão deixou claro que não está descartada novas UPPs em outros bairros da cidade.

– Ainda cabe ressaltar que independente da inauguração, o reforço do policiamento ostensivo nessas comunidades já está vigorando desde a semana passada, e neste período conta com o apoio dos batalhões de Choque, Bope, BAC e GAM – diz uma nota do 33º BPM (Batalhão da Polícia Militar).