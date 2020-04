Porto Real começa nesta quinta-feira a restringir acesso

Porto Real- A prefeitura inicia nesta quinta-feira, dia 9, uma operação de restrição de acesso ao município. Do total de dez entradas de Porto Real, apenas cinco permanecerão abertas, sendo que nesses pontos haverá barreiras sanitárias, para checagem de sintomas da Covid-19 por um profissional de saúde.

Veículos

O tráfego de carretas, caminhões e ônibus de funcionários de empresas também será restrito a determinados trajetos para evitar a circulação de pessoas oriundas de região com maior incidência da doença.

– São medidas necessárias neste período crítico da doença. Lamentamos o transtorno que pode causar para algumas pessoas, mas precisamos colocar a saúde pública como prioridade neste momento – argumentou no prefeito Ailton Marques.

Entrada e saída de moradores

e trabalhadores da cidade

Na prática, moradores, familiares, pessoas que trabalham, ou realizam serviços específicos em Porto Real, poderão entrar e sair do município, mas serão monitorados nas barreiras sanitárias durante o horário de funcionamento, das 7h às 20h. Residentes que apresentarem sintomas da Covid-19 serão encaminhados para unidades de saúde e os não residentes serão orientados a retornarem para o município de origem.

Totalmente interditados

Para facilitar a operação das barreiras sanitárias, os seguintes acessos secundários do município serão totalmente interditados: no bairro São José, Rua Treze de Junho (esquina com retifica de motores); Rua Primeiro de Maio (subida do viaduto e no Ribeirão da Divisa); Rua André Luiz/Avenida Geraldo Ribas (na Ponte Metálica para Quatis); e também na Rua André Luiz (na Ponte Francisco Fonseca, que liga à zona rural de Quatis). Nesses locais haverá sinalização e serão colocadas barreiras fixas para impedir o trânsito de veículos.

Entradas abertas

Os demais pontos de entrada em Porto Real permanecem abertos. As barreiras sanitárias estarão localizadas na Avenida Renato Monteiro, altura da Resitamix; Avenida Geraldo Ribas, (altura da Rua Ceará, no bairro Fátima); Rua Seigo Chokyu, próximo à Secretaria de Ordem Pública; e, em Bulhões, na Avenida H.R Pritchad; saída da Dutra e na Ponte do Rio Barreiro, na divisa com Resende.