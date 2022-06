Porto Real inicia serviço de revitalização da sinalização de trânsito

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 18:52 horas

A Rua Ceará, no bairro Fátima, foi contemplada nesta quinta, 2 de junho, com o serviço de revitalização da sinalização horizontal e vertical, realizado pela Prefeitura de Porto Real. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que faz a fiscalização dos serviços, o objetivo é ampliar a segurança no trânsito para condutores de veículos e pedestres.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Jorge Porto: “esta é uma revitalização geral, contemplando as placas e sinalizações laterais e centrais da pista. Além disso, alguns elementos como o pó de vidro esférico está sendo utilizado na pintura da sinalização, um recurso que funciona como um refletor de luz e auxilia os condutores no período noturno”, disse Jorge.

O serviço também também conta com o apoio da Guarda Municipal e será realizado nas Ruas: João Paulo I, Natal e São Francisco. “Através da sinalização adequada, buscamos evitar os mais diversos acidentes de trânsito. A segurança pública é um compromisso da nossa gestão, e não iremos poupar esforços para adicionar novos elementos para esse setor”, enfatiza o prefeito Serfiotis.