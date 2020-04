Porto Real tem o primeiro caso de coronavírus

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 17:04 horas

Porto Real – O município registrou nesta terça-feira, dia 07, o primeiro caso do novo coronavírus, conforme resultado do Lacen. A paciente, segundo a prefeitura, passa bem e está em isolamento domiciliar com a família.

Todos estão sendo acompanhados pelo Serviço de Epidemiologia do município, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

A prefeitura informou que foram colhidos material dos familiares e enviados ao Lacen, no Rio, para verificarem se eles foram contaminados.

Porto Real tem 15 casos suspeitos, sete em análise e oito descartados.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, reforçou o apelo para as pessoas ficarem em casa,

-Todos os municípios da região já tem casos confirmados e esperávamos que este resultado positivo fosse verificado em Porto Real também por conta do trânsito entre as cidades. Esta notícia reforça o nosso apelo para que o isolamento domiciliar seja respeitado – disse o secretário.