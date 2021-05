Porto Real zera fila de espera por óculos

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 11:21 horas

Porto Real – A fila de espera por um óculos está zerada no município. O Programa “Olhar Porto Real”, de doação de óculos para pessoas cadastradas, foi reativado no início deste ano. Segundo a coordenadora do Programa, a Assistente Social, Daline Lopes Côrtes, da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, somente na última nesta sexta, 7, foram atendidos 118 pacientes para escolha das armações.

Os atendimentos foram realizados no estacionamento da SMS, com agendamento prévio, para respeitar as regras vigentes durante a pandemia. Os atendimentos foram acompanhados de perto pelo vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima e o vereador Renan Márcio. Rafael destacou que este é um importante programa de apoio para moradores que precisam de um óculos que, muitas das vezes, custa valor no mercado particular bem acima das condições financeiras da renda familiar.

“Fico contente em ver que o programa está atendendo com celeridade e eficiência, dando esta ajuda para as pessoas que muitas vezes sofrem com problemas de visão e não têm como custear a confecção de óculos de grau” – Comentou Rafa.

Segundo a Assistente Social Daline, os casos pendentes não foram chamados por não terem atualizado o número de telefone do cadastro. “É essencial que essas pessoas procurem o serviço social da Secretaria de Saúde e atualize o contato para que possamos agendar o atendimento” – enfatizou.

O prefeito Alexandre Serfiotis declarou que ao retomar o programa esperava este resultado positivo. “É gratificante ver a alegria das pessoas ao receberem o óculos, que representa, sem dúvida, a melhoria da qualidade de vida para quem enfrenta problemas de visão” – Comentou e afirmou que o programa continua aberto para as pessoas que necessitam e se enquadram nas exigências da SMS.

A Assistente Social Daline informou que para solicitar os óculos o munícipe deve procurar o setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Porto Real com os seguintes documentos: duas cópias da prescrição médica (exclusivamente da rede pública credenciada, contratada ou conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS) com data inferior a 06 meses.

Uma cópia do comprovante de renda. Uma cópia do comprovante de residência em nome do requerente. Em caso de residir em imóvel alugado, incluir declaração do proprietário do imóvel ou cópia do contrato de locação. Uma cópia do cartão SUS. Uma cópia dos documentos de identidade e CPF do requerente ou do seu responsável legal. No caso de criança/adolescente incluir uma cópia da certidão de nascimento. Não deixar de incluir um número de telefone de contato.