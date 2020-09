Praça da Colina recebe sanitização no combate ao coronavírus

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 17:54 horas

Volta Redonda– A Praça da Colina foi sanitizada contra o novo coronavírus nesta segunda-feira, dia 28, em mais uma ação de combate à doença. O trabalho vem sendo realizado diariamente em diversos locais do município pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

A ação prioriza as unidades de saúde e locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias e nos principais pontos comerciais de Volta Redonda. Durante a medida a equipe realiza a lavagem dos espaços públicos com uso de água clorificada e pulverização de produto bactericida.

Segundo Vinicius Ramos, secretário municipal de Infraestrutura, a ação segue a uma programação da secretaria.

– Mesmo nos finais de semana, as ações de higienização e sanitização não param. Essa é mais uma estratégia do governo municipal para reduzir a circulação do vírus em Volta Redonda – disse o secretário.